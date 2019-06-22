في ساو باولو، أمتع "راقصو السامبا" مشجيعهم بمهرجان تهديفي مميز بفضل كاسيميرو (12) وفيرمينو (19) وإيفرتون (32) وداني ألفيش (53) وويليان (90)، مع العلم أنّ غابريال جيسوس أهدر ركلة جزاء (90+3).

بهذا الفوز العريض، ضمنت البرازيل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقة على وصيفتها المتأهلة بدورها فنزويلا بـ 5 نقاط والفائزة على بوليفيا المتذيلة بنتيجة (3-1)، في حين بقيت بيرو ثالثة بـ 4 نقاط وستترقب نتائج باقي المجموعات لمعرفة موقفها بين أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث للبطولة.

ولحق المنتخبان البرازيلي والفنزويلي بكولومبيا متصدرة المجموعة الثانية وتشيلي متصدرة الثالثة وحاملة اللقب واللتين ضمنتا تأهلهما في الجولة الثانية بفوزين متتاليين لكل منهما.

البرازيل وبيرو (5-0) .. ملخص المباراة والاهداف وابرز الاحداث

- نهاية المباراة: البرازيل تكبد بيرو درساً قاسياً 5-0

- دق 90+3: غابريال جيسوس يتحصل على ركلة جزاء ويهدرها بعد تصد ممتاز للحارس غاليزي.

- دق 90: هدف ا ويليان الذي حلّ بديلاً لزميله كوتينيو في الدقيقة 77 يجهز على بيرو بالهدف الخامس.

إلى حدود الدقيقة 86 لم يتغير إيقاع اللقاء ولم يشهد فرصاً حقيقية أخرى للتسجيل من الجانبين البرازيلي أو البيروفي، على الرغم من سيطرة أصحاب الأرض الكاملة على مجريات المباراة.

- دق 54: هدف ا لوحة فنية جذابة بين الثلاثي آرثر ميلو وفيرمينو وداني ألفيش أنهاها الأخير بهدف رابع في الشباك البوليفية.

- دق 51: البيرو تحاول استعادة الأمل بتحقيق الهدف الأول ولكن تسديدة القائد غيريرو سهلة بين أحضان الحارس بيكر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: البرازيل تجهز على بيرو مبكراً

- دق 44: بيرو تستفيق بعملية هجومية منظمة انتهت بتسديدة قوية تألق في تحويلها إلى ركنية الحارس أليسون بيكر.

- دق 39: غابريال جيسوس يهدر فرصة هدف رابع محقق بتسديدة عشوائية رغم موقعه المثالي أمام المرمى.

- دق 32: هدف ا "اكتشاف كوبا 2019" إيفرتون يبصم على هدفه الشخصي الثاني في البطولة وثالث أهداف البرازيل في المباراة من تسديدة أرضية قوية عجز عن ردها الحارس غاليزي.

- دق 19: هدف ا ببرودة دم عالية، فيرمينو يعزز تقدم السيليساو بهدف ثان من كرة ميتة وخطأ فادح من الحارس البيروفي بيدرو غاليزي.

- دق 12: هدف ا كاسيميرو يمنح البرازيل هدف التقدم مبكراً من متابعة رأسية بعد ركنيةمتقنة نفذها المتخصص فيليبي كوتينيو.

- بداية المواجهة

البرازيل - بيرو .. تشكيلتا المنتخبين

تشكيلة البرازيل: أليسون بيكر - داني ألفيش - ماركينيوس - تياغو سيلفا - فيليبي لويس - كاسيميرو - آرثر ميلو - إيفرتون - فيليبي كوتينيو - غابريال جيسوس - روبيرتو فيرمينو.

تشكيلة بيرو: بيدرو غاليزي - لويس أدفينكولا - ميغيل أراوخو - لويس أبرام - ميغيل تراوكو - ريناتو تابيا - أندي بولو - كريستيان كويفا - يوشيمار يوتون - جيفرسون فارفان - باولو غيريرو.