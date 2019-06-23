هُمام كدر

بيرو التي انتصرت على برازيل دونغا تنهار أمام برازيل تيتي، فقبل ثلاث سنوات كان السيليساو يجاهد لتسجيل ولو هدف في مرمى منافسه المتواضع، أما أمس فبعد دقائق تناسى الجميع أن جيسوس أضاع ركلة جزاء كانت ستجعل النتيجة 6-0 أمام ذات المنافس.

واجهت البرازيل بيرو في كوبا أميركا 2016 المئوية بأميركا، بنفس الوضعية التي واجهت فيها نفس المنتخب أمس، كان في جعبتها 4 نقاط وتحتاج للفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور المقبل، ولكنها أخفقت بذلك وخسرت بهدف نظيف تاركةً عشاقها يندبون حظهم مرتين، فلا هم حصلوا على تأهلٍ بغير أداء، ولا وجدوا بالمنتخب أي علامات مُبشّرة قبل عامين من مونديال روسيا 2018.

أما أمس، فالبرازيل دكّت شباك فريق المدرب الأرجنتيني ريكادرو غاريكا بخماسية نظيفة مقرونة بأداء رفيع وخيارات هجومية متنوعة في المنتخب الذي يستضيف كوبا أميركا 2019 ويطمح لاستعادة كأسها.

وقد يسأل سائل، هل كان دونغا يملك نفس القيمة في الخيارات قبل 3 سنوات، الإجابة إن تشكيلته ضمت آنذاك: الحارس أليسون، في الدفاع: ميرندا، فيلبي لويس، داني ألفيس، في الوسط والهجوم: كوتينيو، ويليان، هالك.



خسارة برازيل دونغا 2016 كانت الوحيدة أمام بيرو آخر 18 مباراة لعبها في جميع المنافسات (فاز 11 تعادل 6).

تيتي نقل البرازيل من منتخب يعاني إلى منتخب قوي وواقعي ويجاري تطور كرة القدم وسرعتها وعدم اعتمادها على النجم الأوحد المبهر للفوز بالألقاب، صحيح أن الإبهار الساحر الذي عُرفت به كرة السامبا لا يزال بعيداً عنها حتى الآن ولكن هل فازت فرنسا بكأس العالم بفضل الإبهار؟ أم الواقعية؟.

وصحيح أن مدرب كورينثيانز لم يصل حتى إلى نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018، وهو أقل ما يطمح إليه مشجعو البرازيل، ولكنه عمل بجد مع مساعديه (سيلفينيو قبل أن يصبح مدرباً رئيساً لليون الفرنسي)، تافاريل مدرب حراس المرمى)، وكان عمل هذا الكادر ظاهراً للعيان في روسيا وحتى الآن في كوبا أميركا.

المرونة والانفتاح

في البطولة القارية عزز تيتي واحدة من أهم صفاته كمدرب معاصر لكرة القدم، وهي المرونة التكتيكية والانفتاح حيال التشكيلة، ليس أدل على ذلك إلا التغيير الذي أحدثه بين تشكيلتي مباراة بوليفا وفنزويلا ومباراة بيرو الأخيرة على صعيد الوسط والهجوم، ففي المباراتين الأوليين أعطى الفرصة للجناح الأيسر ديفيد نيريس ولريتشارلسون في الجهة المقابلة، ثم استبدلهما بجيسوس وإيفرتون مع الإبقاء على فيرمينو كرأس حربة لا تنقصه مرونة التحولات هو الآخر داخل الملعب.

ووجد المنتخب البرازيلي ضالته في وسط الارتكاز والوسط الدفاعي بتواجد كاسيميرو وأرتور لاعبات يكملان بعضهما البعض، من حيث الخصائص، الأول يتميّز بالافتكاك وإيقاف الهجمات والثاني صنع اللعب وتدوير الكرة وإخراجها بأفضل صورة ممكنة من الحارس أو من زميل في خط الدفاع.

كما أنه لم يمس خط الدفاع الرباعي المكون (تياغو سيلفا، ماركينيوس في العمق، وداني وفيلبي لويس كظهيرين) ولا حتى أخرج أحدهما في أي من المباريات الثلاث في الدور الأول.