مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة اليد من قبل beIN SPORTS June 2, 2023 23:26 8:53 دقيقة شاهد مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة اليد. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان لكرة اليد -آخر الفيديوهات 8:53 دقيقة مراسم تتويج فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد 5:43 دقيقة ألكاراث يتجاوز عقبة شابوفالوف ويبلغ ثمن النهائي 1:13 دقيقة باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد 0:50 دقيقة مايوركا يمدد عقد أغيري 0:40 دقيقة رونالدو يصل إلى سنغافورة 5:44 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي رولان غاروس 4:42 دقيقة سابالينكا تبلغ ثمن نهائي بطولة رولان غاروس 0:48 دقيقة ميلان يعلن تمديد عقد نجمه رافاييل لياو 0:42 دقيقة توجيه تهمة سوء السلوك لمدرب روما جوزيه مورينيو 0:48 دقيقة تقارير: ميلان يكمل صفقة تمديد عقد نجمه لياو