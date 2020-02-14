وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ("يويفا") الجمعة استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنكليزي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف".



وأضاف أنّه تم تغريم بطل الدوري الإنكليزي في الموسمين الأخيرين 30 مليون يورو، مشيراً إلى أنه بإمكانه استئناف عقوبة غرفة التحكيم في الاتحاد الأوروبي للعبة أمام محكمة التحكيم الرياضية ("كاس").

من جهته أوضح مانشستر سيتي أنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية ("كاس").



وذكر بطل الدوري الإنكليزي في العامين الأخيرين في بيان أنّه "مستاء ولكن غير متفاجئ من هذا الحكم المجحف" وسيلجأ الآن "إلى حكم محايد" من خلال بدء اجراءات اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية "في أقرب فرصة ممكنة".

المزيد من التفاصيل بعد قليل...