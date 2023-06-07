وبادر الجزائري سعيد بن رحمة بافتتاح النتيجة للمطارق من علامة الجزاء (62).

وأصبح بن رحمة ثالث لاعب عربي يسجل في مباراة نهائية ضمن المسابقات الأوروبية بعد رابح ماجر ومحمد صلاح.

إلاّ أنّ "الفيولا" سرعان ما أدرك التعادل عبر جياكومو بونافنتورا (67).

وفي الوقت القاتل تمكّن جارود بوين من توقيع هدف الفوز لمصلحة الفريق الإنكليزي (90).

وبذلك بات وست هام أول فريق إنكليزي يحرز لقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وهو اللقب الثاني لفريق "المطارق" في المسابقات الأوروبية بعد تتويجه بطلاً لكأس الكؤوس الأوروبية عام 1965.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة | فيورنتينا (1-2) وست هام

الدقيقة 90: جارود بوين يبصم على هدف "قاتل" في شباك فيورنتينا.

الفريقان يتبادلان الهجمات والمواجهة باتت مفتوحة على جميع الاحتمالات.

الدقيقة 72: رولاندو ماندراغورا يهدر فرصة ذهبية لمضاعفة الكفة لفيورنتينا.

الدقيقة 67: جياكومو بونافنتورا يعادل الكفّة للفيولا من تسديدة خادعة داخل منطقة جزاء المطارق.

الدقيقة 62: الجزائري سعيد بن رحمة يفتتح التسجيل للمطارق من علامة الجزاء.

الدقيقة 60: ركلة جزاء لوست هام بعد لمس كرة باليد من كريستيانو بيراغي لاعب فيورنتينا. القرار اتخذه الحكم الإسباني بعد العودة لتقنية الفيديو.

الدقيقة 57: الإيفواري كريستيان كوامي يجرّب سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء دون أن ينجح في مغالطة حارس مرمى وست هام الفرنسي ألفونس أريولا.

فيورنتينا يستهل الشوط الثاني مهاجمًا مقابل تراجع وست هام إلى مناطقه الخلفية.

بداية الشوط الثاني | فيورنتينا (0-0) وست هام

نهاية الشوط الأول | فيورنتينا (0-0) وست هام

الدقيقة 45+5: هدف مُلغى للصربي لوكا يوفيتش مهاجم "الفيولا" بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR" بداعي التسلل.

شوط متوسّط لا غير بين فيورنتينا ووست هام ينتهي على نتيجة بيضاء !

الدقيقة 33: اعتداء على كريستيانو بيراغي لاعب فيورنتينا من قبل جمهور وست هام والحكم الإسباني كارلوس ديل ثيرو غراندي يوقف المباراة لعلاج المدافع الإيطالي.

لا جديد يذكر إلى حدود الدقيقة 30...غياب شبه تام لفرص حقيقية للتسجيل.

الفريق الإنكليزي أخطر من نظيره الإيطالي في استهلالية المواجهة النهائية.

الدقيقة 13: ديكلان رايس يمرّ بجانب افتتاح النتيجة لوست هام.

التسرّع سيّد الموقف إلى حدود الدقيقة 10.

بداية قوية من الطرفين...كل فريق يبحث عن نيل الأسبقية.

الدقيقة 1: ميكيل أنطونيو يحاول من خارج منطقة الجزاء لكن حارس مرمى فيورنتينا بييترو تيراتشيانو يتصدّى دون مشاكل لتسديدة المهاجم الجامايكي.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

بداية المباراة: فيورنتينا | وست هام

* الإسباني كارلوس ديل ثيرو غراندي حكمًا لموقعة فيورنتينا ووست هام يونايتد.

* ملعب "فورتونا أرينا" في براغ، عاصمة جمهورية التشيك، مسرحًا للمواجهة المرتقبة.

تشكيلة فيورنتينا

تشكيلة وست هام