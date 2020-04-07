وبقراره الذي أعلنه في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، يسير الاتحاد الهولندي في اتجاه الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أنه من السابق لأوانه اتخاذ قرار نهائي بإلغاء أي بطولة محلية، على غرار ما فعله الاتحاد البلجيكي الذي أصدر توصيات بإنهاء الموسم وتتويج كلوب بروج بطلا من المتوقع المصادقة عليها في 15 نيسان/أبريل الحالي.

وكانت بعض الأندية الهولندية، مثل أياكس وألكمار وإيندهوفن أعلنت أنها تعارض استئناف الدوري.

وقال الاتحاد الهولندي في بيان "بناء على طلب صريح من الأندية، أوضحنا كيف سيبدو الأمر إذا أعطت السلطات الصحية والحكومة الهولندية الضوء الأخضر لاستئناف بعض الأنشطة في هولندا".

وأضاف أن "السيناريو المتوخى يفترض الآن أن استكمال المسابقات سيتم في حزيران/يونيو وتموز/يوليو، اعتبارا من 19 حزيران/يونيو"، على أمل استئناف التدريبات في منتصف أيار/مايو.

وتُحظر جميع التجمعات في هولندا، بينها مباريات الدوري، حتى الأول من حزيران/يونيو على الأقل، وتغلق المدارس والمطاعم والحانات على الأقل حتى 28 نيسان/أبريل الحالي، لكن السلطات الهولندية لم تفرض العزل التام.

وأوضحت الحكومة أنها ستعلن ما إذا كانت ستمدد الإجراءات في الأسبوع الذي يسبق 28 نيسان/أبريل أم لا.

وقال الاتحاد الهولندي إنه ينتظر هذه المؤشرات المقبلة من السلطات قبل "القدرة على إعطاء مزيد من الايضاحات".

وكان مجلس إدارة رابطة الدوري البلجيكي قرر الخميس بالإجماع أنه "من غير المرغوب فيه، مهما كان السيناريو المتوقع، مواصلة المنافسة بعد 30 حزيران/يونيو"، وأوصى "بعدم استئناف مسابقات موسم 2019-2020".

وأحال المجلس القرار إلى الجمعية العمومية للرابطة من أجل المصادقة عليه في 15 نيسان/أبريل الحالي.

وبعث الاتحاد الأوروبي رسالة تهديد إلى اتحادات ورابطات الدوريات والأندية في القارة العجوز ليذكرها بشعاره: من الضروري "إكمال المسابقات حتى نهايتها".

وتخوف الاتحاد الاوروبي بأن تمهد بلجيكا بالقرار في حال تم التصديق عليه، الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى، لاسيما في إيطاليا وإنكلترا حيث هناك مطالبة بإنهاء الموسم في ظل ارتفاع حالات الوفيات والإصابات بفيروس "كوفيد-19".

أصدر الاتحاد الاوروبي بيانا مشتركا مع رابطتي الأندية الأوروبية والدوريات الأوروبية أكد خلاله على "الأهمية القصوى... لمنح الألقاب الرياضية على أساس النتائج... يجب أن نضمن ذلك طالما أن هناك فرصة أخيرة قائمة، وطالما أن هناك إمكانية لإيجاد حلول للروزنامة والعمليات والقوانين".

وشكك البيان بإمكانية المشاركة في المسابقتين القاريتين لأندية الدوريات التي قررت إلغاء الموسم، موضحا أن "المشاركة في المسابقات الأوروبية تتحدد بالنتيجة الرياضية المحققة في نهاية كل بطولة محلية كاملة، والتوقف "السابق لأوانه يثير الشكوك حول تحقيق هذا الشرط"، أي ذلك المتعلق بضرورة أن يكون ترتيب الفرق مرتبطا بإنهاء الموسم بأكمله.

وفي محاولة لتلافي أي نزاع، أعلن الاتحاد البلجيكي السبت انه سيتم التوصل الى حلّ "بنّاء" مع الاتحاد الاوروبي للعبة.

والتقى رئيس الاتحاد البلجيكي مهدي بيات رئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، لكن دون ايضاح طبيعة الحل الذي تم التفاوض عليه "سويا"، مشيرا ببساطة الى ان الاتحاد البلجيكي سيقدم الى اللجنة التنفيذية للاتحاد الاوروبي "توصياته لإيقاف الدوري".