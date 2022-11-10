وأضاف الخليفي أن البعض حاول تقطيع رابطة الأندية الأوروبية ونظام كرة القدم برمته.

لكنه أوضح أن الرابطة أصبحت أقوى من أي وقت مضى وباتت عائلة واحدة ما يسهم في إيجاد الحلول لأي مشاكل.

كما تغيرت علاقة الرابطة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بصورة كبيرة، وهما يسيران اليوم في الاتجاه ذاته. وكنتيجة لذلك باتت الأندية تمتلك قوة لصنع القرار أكبر من السابق.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي والرابطة عملا معاً لإدخال تغييرات إيجابية على الكرة الأوروبية. وقد تمثلت النتائج بالاستقرار المالي، وإيجاد قواعد استدامة مالية جديدة. كما أصبحت مسابقتا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بطولتين رائعتين على أجندة كرة القدم.



