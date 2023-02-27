وقال ميسي: "أنا سعيد جداً للفوز مرة أخرى بهذه الجائزة لكن الأهم كان الفوز بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™، لقب المونديال كان الأهم في مسيرتي لأنّ البطولة كانت الأخيرة بالنسبة لي".

وتابع: "حتى الآن لم أفهم ما الذي فعلناه وكيف تستمتع جماهيرنا باللقب، كان هذا اللقب الأهم الذي ينقصني وكنت أريد التتويج به".

وأشار ميسي إلى الذكريات الخاصة التي تربطه ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™: "عشنا الكثير من اللحظات الجميلة وأتذكر جيداً اليوم الذي خسرنا به المباراة الأولى، عندها عانينا وكنا نخشى الخروج من الدور الأول، بعد ذلك استمتعنا كثيراً والسعادة الأكبر كانت لحظة التتويج باللقب".