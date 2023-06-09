ميامي تعيش على وقع حدثين بارزين من قبل beIN SPORTS June 9, 2023 20:08 2:50 دقيقة تعيش مدينة ميامي الأمريكية هذه الأيام على وقع حدثين رياضيين بارزين: الأول يتمثل في مشاركة ميامي هيت في نهائي دوري كرة السلة، والثاني يتعلق بفريق إنتر ميامي واستقدامه لنجم كرة القدم الأرجنتينية والعالمية ليونيل ميسي. تقارير إخبارية ميامي هيت ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 5:04 دقيقة رود يتجاوز زفيريف ويصعد إلى نهائي رولان غاروس 2:50 دقيقة ميامي تعيش على وقع حدثين بارزين 18:12 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمانشستر سيتي قبل النهائي 5:23 دقيقة دجوكوفيتش يُشيد بألكاراث 11:42 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة رولان غاروس 33:04 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لإنتر قبل نهائي الأبطال 1:12 دقيقة كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرسون ليرما 0:38 دقيقة فالنسيا يفعل بند شراء المدافع أوزكاجار 2:46 دقيقة الإعلام يكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد 1:10 دقيقة مانشستر سيتي وإنتر يصلان إلى إسطنبول