ويسعى زملاء يوسف المساكني إلى تحقيق انتصار جديد بميدانهم وأمام جماهيرهم عبر تقديم مباراة كبيرة أمام الجار الليبي وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة العاشرة رغم صعوبة المهمة أمام منافس عنيد يريد هو الآخر العودة بنتيجة إيجابية إلى الديار.

