موفد beIN SPORTS يتحدّث عن كواليس كونغرس الـ"يويفا" من قبل beIN SPORTS May 11, 2022 15:30 6:00 دقيقة مراسل beIN SPORTS يقربنا من أصداء وكواليس كونغرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا". مقابلات تقارير إخبارية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين -آخر الفيديوهات 3:10 دقيقة أتلتيكو مدريد ضيفاً ثقيلاً على إلتشي 1:00 دقيقة الـ"يويفا" يعتذر من فاينورد روتردام 1:39 دقيقة الدوحة تستعد لاستضافة أولى جولات الدوري الماسي 2:14 دقيقة صراع مشوق على لقب أفضل هداف في الـ"بريميرليغ" 0:44 دقيقة تشيلسي يخوض اختبارًا عسيرًا على أرض ليدز يونايتد 6:00 دقيقة كواليس كونغرس الـ"يويفا" 0:45 دقيقة الموافقة على الموازنة المالية وخطط تطوير كرة القدم 0:53 دقيقة إشبيلية يبحث عن بطاقة "الأبطال" من بوابة مايوركا 1:51 دقيقة تشيفيرين سعيد بالنجاحات التي حققتها كرة القدم 8:46 دقيقة محمد صلاح في لقاء حصري مع beIN SPORTS