موسيماني يتحدث عن تجربته الكبيرة مع الأندية والمنتخبات من قبل beIN SPORTS June 4, 2023 11:43 1:05 دقيقة في مقابلة مع beIN SPORTS أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي أن تجربتَه في تدريب المنتخبات وكذلك الأندية كان لها الأثرُ في نجاح مسيرته كمدرب. وأضاف موسيماني أن التحديات التي تواجه المدرب كبيرة على مستوى المنتخبات وكذلك الأندية. تقارير إخبارية بيتسو موسيماني -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة اتفاقية شراكة بين الاتحاد العراقي ورابطة االليغا 2:29 دقيقة مشاركة مخيبة للفرنسيين في رولان غاروس 0:40 دقيقة بافليوتشنكوفا تتخطى عقبة مرتنس وتبلغ ربع النهائي 5:00 دقيقة كواليس رحيل كريم بنزيمة عن ريال مدريد 2:55 دقيقة بنزيمة يترك إرثاً كبيراً في خزائن ريال مدريد 0:30 دقيقة مباراة الأهلي والوداد | معلومات البث المباشر 0:52 دقيقة ريال مدريد يعلن رحيل بنزيمة عن الفريق 1:05 دقيقة موسيماني يتحدث عن تجربته مع الأندية والمنتخبات 5:22 دقيقة آخر أخبار موقعة الأهلي والوداد في ذهاب النهائي 2:50 دقيقة الوداد يتأهب لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا