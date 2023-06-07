موسم إيجابي للمغربي نايف أكرد من قبل beIN SPORTS June 7, 2023 12:09 1:13 دقيقة في مقابلة beIN SPORTS، عبر المغربي نايف أكرد لاعبُ وست هام يونايتد عن سعادته باللعب للفريق مضيفاً بأن الموسمَ كان إيجابياً بشكل عام. مقابلات وست هام دوري المؤتمر الأوروبي نايف أكرد -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة موسم إيجابي للمغربي نايف أكرد 1:47 دقيقة الاتحاد البرازيلي مصرّ على التعاقد مع أنشيلوتي 1:38 دقيقة مقابلة مع رئيس متحف الأساطير في مدريد 2:11 دقيقة حضور عربي لافت في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 1:46 دقيقة دي بروين: "إنتر لن يكون خصماً سهلاً" 1:16 دقيقة رايس يؤكد استعداد وست هام للفوز بلقب دوري المؤتمر 0:40 دقيقة أمرابط يتوقع مباراة صعبة أمام وست هام 2:23 دقيقة برشلونة يفتتح متحفه الجديد 3:33 دقيقة الأنظار شاخصة نحو المشهد الختامي في براغ 2:43 دقيقة إيتاليانو ومويس يتبادلان الإشادة