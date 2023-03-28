موريتانيا ترفع شعار الفوز أمام الكونغو الديمقراطية من قبل beIN SPORTS March 28, 2023 12:24 2:28 دقيقة وضع المنتخب الموريتاني اللمسات الأخيرة على تحضيراته لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. تقارير إخبارية تصفيات كأس أمم أفريقيا الكونغو الديمقراطية منتخب موريتانيا -آخر الفيديوهات 3:32 دقيقة معسكر إعدادي للأردن في الدوحة 2:48 دقيقة مباراة هامة لإسبانيا في اسكتلندا 3:03 دقيقة تركيا لتحقيق فوزها الثاني من بوابة كرواتيا 2:28 دقيقة موريتانيا ترفع شعار الفوز أمام الكونغو الديمقراطية 2:37 دقيقة الفراعنة ينهون استعداداتهم لمواجهة مالاوي 0:34 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين المنتخبين الليبي والتونسي 2:32 دقيقة يوكيتش يقود ناغتس لتعزيز صدارته للغربية 3:12 دقيقة المنتخب السوداني يقتنص فوزاً غالياً من الغابون 0:50 دقيقة تسيتسيباس إلى الدور الرابع 0:43 دقيقة بلماضي يشكر لاعبي الجزائر بعد التأهل