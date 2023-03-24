والفوز هو الأول لمنتخب الكونغو الديمقراطية في المجموعة التاسعة فرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام المنتخب السوداني فيما تجمد رصيد المنتخب الموريتاني عند 4 نقاط في المركز الثاني.

وتقدم غايل كاكوتا لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 ثم أضاف سيدريك باكامبو الهدف الثاني لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 42 قبل أن يقلص علي عبيد الفارق بإحرازه هدف موريتانيا الوحيد في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 67 حسم ارثر ماسوكو تماماً فوز المنتخب الكونغولي بهدف أحرزه من تسديدة بعيدة المدى سكنت الشباك الموريتانية.

وعانى المنتخب الموريتاني من اللعب منقوصاً بعشرة لاعبين بعد أن طرد لاعبه إدريسا تيام في الدقيقة 23.

وفي المجموعة السادسة، حذت تنزانيا حذو الكونغو الديموقراطية وحققت فوزها الأول عندما تغلبت على مضيفتها أوغندا 1-صفر سجله مهاجم القادسية السعودية سايمون مسوفا في الدقيقة 68.

واستغلت تنزانيا خسارة النيجر أمام الجزائر المتصدر بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات (1-2) الخميس وانتزعت منها المركز الثاني برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين للاخيرة.