جون بـيدروسو افتتح التسجيل للبرازيليين في الدقيقة الثالثة والأربعين، وقبل نهاية الشوط الأول بقليل منح ماركينيوس هدف الأمان لمنتخب السيلسون المتوج سابقاً خمس مرات بلقب البطولة، فيما لم تَحرم الخسارة نيجيريا من مواصلة المشوار بعد تأهلها كأفضل المنتخبات المحتلة للمركز الثالث.

وضمن المجموعة ذاتها تأهل المنتخب الإيطالي لدور الستة عشر بعد فوزه بثلاثية دون مقابل على حساب منتخب جمهورية الدومينيكان.

ثلاثية الطليان استهلها تشيزاري كاسادي في الدقيقة التاسعة عشرة، وفي الدقيقة الخمسين عزز جيوسيبي أمبروزينو تقدم منتخب بلاده بتوقيعه على الثاني، قبل أن يعود تشيزاري كاسادي ليختتم الثلاثية الإيطالية في الدقيقة الرابعة والثمانين.

