معلول في ما سُمّي بقضية براون.. الكبيّر أخطأ من قبل beIN SPORTS November 15, 2019 20:13 2:21 دقيقة أكد محلل قنواتنا والمدرب السابق للمنتخب التونسي نبيل معلول بأن المدرب الحالي لـ"نسور قرطاج" منذر كبير أخطأ في التعامل مع عدم حضور ديلان براون للمعسكر الذي يسبق مواجهة ليبيا وغينيا الاستوائية. -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة الكبيّر: "علينا معالجة بعض الأخطاء" 1:36 دقيقة أكرم الهمالي يُشخص خسارة ليبيا أمام تونس 3:21 دقيقة موريتانيا تجبر المغرب على اقتسام النقاط 4:27 دقيقة تونس تحسم الـ"دربي" أمام ليبيا برباعية 2:21 دقيقة معلول في ما سُمّي بقضية براون.. الكبيّر أخطأ 11:35 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 5:04 دقيقة تعرّف على سر تألق طارق مؤمن 2:11 دقيقة كول: "طارق مؤمن كان أفضل مني" 0:30 دقيقة رنيم الوليلي تشيد بإنجاز زوجها طارق مؤمن