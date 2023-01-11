مصير لوغريت على المحكّ بعد تصريحاته بشأن زيدان من قبل beIN SPORTS January 11, 2023 11:00 3:46 دقيقة تتجه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ لأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم والذي قد يسفر عن قرارات مصيرية بشأن رئيس الاتحاد نويل لوغريت. تقارير إخبارية الاتحاد الفرنسي لكرة القدم زين الدين زيدان نويل لوغريت -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة المنتخب الليبي ينهي تحضيراته للمشاركة في الـ"شان" 3:46 دقيقة مصير لوغريت على المحكّ بعد تصريحاته بشأن زيدان 2:00 دقيقة زيارة أشرف حكيمي لمسقط رأس والدته في المغرب 2:15 دقيقة الريان يواجه السد في كلاسيكو الكرة القطرية 1:28 دقيقة أسباس فخور بمشواره مع سيلتا فيغو 2:45 دقيقة باريس سان جيرمان ينشد تعزيز صدارته من بوابة أنجيه 2:12 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وفالنسيا 2:09 دقيقة ريال وفالنسيا يختتمان تحضيراتهما لنصف نهائي السوبر 2:26 دقيقة نيوكاسل يصعد إلى نصف نهائي كأس الرابطة 3:33 دقيقة مانشستر يونايتد يقطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي