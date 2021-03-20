مشاركة هازار في بطولة أوروبا "موضع شك" March 20, 2021 14:15 1:08 دقيقة اعترف روبيرتو مارتينيز مدربُ منتخب بلجيكا أن الطريق لا يزالُ طويلا جدا للتكهُنِ بمُشاركة إدين هازار من عدمِهَا في بطولة أوروبا صيف العام الحالي. مشيراً إلى أن اللاعب يُعاني صدمة بسبب ما يمُر به حالياً. تقارير إخبارية إدين هازار روبرتو مارتينيز بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة مشاركة هازار في بطولة أوروبا "موضع شك" 0:46 دقيقة عملية جراحية ناجحة للاعب ميلان كالابريا 1:36 دقيقة روبرتسون يتحدث عن معاناة ليفربول بسبب الإصابات 1:01 دقيقة الأولمبياد: عدم السماح للجماهير بدخول اليابان 0:45 دقيقة فرنسا تتجه لإعفاء لاعبي إفريقيا من الحجر الصحي 1:04 دقيقة بعثة المنتخب القطري تصل إلى المجر 1:01 دقيقة كوستاريكا تعتزم مطالبة الفيفا بمعاقبة ليفانتي 1:16 دقيقة "فيفا" يصادق على بطولة "كأس العرب قطر 2021" 1:30 دقيقة مقابلة حصرية مع النجم الصاعد لبرشلونة "بيدري" 0:35 دقيقة بيغيريستاين "علينا مواصلة اللعب بنفس الأسلوب"