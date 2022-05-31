وستقام المباراة يوم غدٍ الأربعاء الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة على ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن.

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وبعد قرابة 11 شهراً على الانتصار القاري الذي حققته على الإنكليز في معقلهم، تعود إيطاليا الأربعاء إلى ملعب "ويمبلي" في لندن لمواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية، باحثة عن شيء من المعنويات بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية توالياً.

وهذه ليست المرة الأولى تقام فيها هذه المباراة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية، إذ أقيمت في مناسبتين سابقاً عام 1985 حين فازت فرنسا على الأوروغواي، ثم توجت الأرجنتين بقيادة أسطورتها الراحل دييغو مارادونا في النسخة الثانية على حساب الدنمارك عام 1993.





