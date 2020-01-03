مباراة على الوحل للتذكير بمعاناة اللاجئين السوريين من قبل beIN SPORTS January 3, 2020 19:48 2:16 دقيقة نظمت مجموعة من النُشطاء السوريين مباراةً لكرة القدم بمشاركة أطفال أحد مُخيمات اللاجئين على الحدود التركية - السورية. مبادرة ٌتهدف إلى تسليطِ الضوء على أوضاع اللاجئين هناك مع حلول فصل الشتاء القاسي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة ماذا قال أنشيلوتي قبل مواجهة ليفربول ؟ 0:44 دقيقة سولشار يؤكد حاجة يونايتد إلى "رد فعل" 1:45 دقيقة "هاتريك" إبراهيمي يزيد من معاناة أم صلال 2:16 دقيقة مباراة على الوحل للتذكير بمعاناة اللاجئين السوريين 2:35 دقيقة عودة منتظرة لأردا توران إلى غلطة سراي 2:37 دقيقة أزمة الأموال تفقد الأندية الإيرانية نجومها الأجانب 0:36 دقيقة يوفنتوس يضم السويدي اليافع كولوسيفسكي من أتالانتا 0:30 دقيقة كاين يواجه خطر الغياب لفترة طويلة 1:19 دقيقة مقترح جديد من دجوكوفيتش ونادال بشأن بطولات التنس 0:24 دقيقة ضربة موجعة لأستون فيلا !