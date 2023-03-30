مانشيني يتلقى العديد من الانتقادات من قبل beIN SPORTS March 30, 2023 16:06 2:29 دقيقة بعد خسارة وفوز هزيل في أوّلِ مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى يورو ألمانيا 2024، تلقى المنتخب الإيطالي الكثير من الانتقادات بسبب أدائه المتواضع، كما ذهب البعض إلى عدم استبعاد إمكانية حصول مفاجأةٍ تتمثل في استقالة مدرب الآدزوري مانشيني. تقارير إخبارية منتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة كاستيرا تعلق على مشاركة الرياضيين الروس 0:36 دقيقة تقارير ترجح نهاية موسم المغربي عز الدين أوناحي 2:29 دقيقة مانشيني يتلقى العديد من الانتقادات 3:26 دقيقة هل يرحل أنشيلوتي عن مدريد لتدريب البرازيل؟ 1:44 دقيقة رودجرز: ليستر سيتي يمر بمرحلة من عدم الاستقرار 0:44 دقيقة الدوري الإنكليزي: تغييرات في طريقة كتابة الأسماء 1:16 دقيقة "كاف" يحدّد موعد انطلاق منافسات "كان 2023" 1:04 دقيقة كافاني يتطلّع لترك بصمته في فالنسيا 1:15 دقيقة كومان: "بايرن ميونيخ يسعى دائما للفوز" 0:32 دقيقة سينر يبلغ نصف نهائي بطولة ميامي