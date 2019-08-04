وأنهى سيتي الشوط الأول بالتقدم 1-0 سجله رحيم سترلينغ، لكن ليفربول دخل الشوط الثاني بقوة وأحرز التعادل عن طريق الكاميروني جويل ماتيب 77، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرةً.

وهذا اللقب رقم 6 لسيتي مقابل توقف رصيد ليفربول في الدرع الخيرية عند 15 لقباً.

ويدين فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بالفوز إلى حارسه التشيلي كلاوديو برافو الذي صد الركلة الترجيحية الثانية لليفربول بواسطة الهولندي جورجينيو فينالدوم، مانحاً فريقه لقب الدرع للمرة الثانية توالياً، فيما فشل ليفربول في احراز الدرع للمرة الأولى منذ 2006 حين خاض المباراة بعد فوزه بلقب الكأس، في حين أن مشاركته فيها خلال نسخة 2019 ناجمة عن حلوله وصيفاً في الدوري.

وسيحظى ليفربول بشرف أن يفتتح الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم الجمعة (ضد نوريتش سيتي) عوضاً عن سيتي حامل اللقب الذي يلعب السبت خارج ملعبه مع وست هام، وذلك لأن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب سيدافع عن مكانته كبطل لدوري أبطال أوروبا في مواجهة خصمه المحلي تشيلسي، بطل "يوروبا ليغ"، عندما يتواجهان الأربعاء في 14 آب/أغسطس في اسطنبول.

- غابريل جيسوس يسجل الركلة الخامسة التي رجحت كفة سيتي (6-5) مع نتيجة المباراة (1-1)

- صلاح يسجل لليفربول (5-5)

- وليكساندر زينشينكو يسجل لسيتي (5-4)

- تشامبرلين يسجل لليفربول (4-4)

- فودين يسجل لسيتي (4-3)

- لالانا يسجل لليفربول (3-3)

- برناردو سيلفا يسجل (3-2) لسيتي.

- كلاديو برافو يتصدى لكرة فينالدوم

- غاندوغان يسجل 2-2

- شاكيري يسجل الركلة الأولى 2-1

نهاية الدقائق التسعين بالتعادل 1-1 والاتجاه إلى ركلات الترجيح مباشرةً.

(90+2) بعد أداء بطولي من ليفربول في الربع ساعة الأخير، كاد صلاح أن ينهي الأمور بكرة خطيرة للغاية وضعها فوق برافو لكن واكر أنقذها في الرمق الأخير.

هدف - ماتيب يسجل التعادل برأسه بعد كرة مرفوعة بإتقان من فان دايك (77).

(61) فرصة غريبة للغاية يضيعها ستيرلينغ رغم أنه منفرد تماماً بمرمى أليسون.

(58) صلاح يسدد كرة تصيب القائم.

(57) فرصة خطيرة جداً للريدز إثر متابعة من فان دايك نابت العارضة بداية الأمر عن برافو ثم أبعدها الحارس التشيلي.

القائم يحرم ستيرلينغ من هدف ثان

(49) انتهاء الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

الطابع البدني يسيطر على أجواء اللقاء وغوارديولا يتلقى الإنذار الأصفر بسبب الاحتجاج (42).

(29) صلاح يعود للتهديد والحظ يعاند ليفربول.

(17) البرازيلي أليسون يتصدى لمحاولة ستيرلينغ.

(15) أخطر فرص ليفربول من اختراق لمحمد صلاح وتسديدته تجاور المرمى.

هدف - رحيم ستيرلينغ يضع سيتي في المقدمة مع الدقيقة الـ(12).

(8) المصري محمد صلاح كاد يفتتح التسجيل إلا أنّ كرته تخطئ المرمى.

(6) البرازيلي فيرمينيو يرد مباشرة بتسديدة قوية بين يدي التشيلي برافو.

(4) أولى فرص المباراة من الألماني سانيه بعد خطأ دفاعي لكنه يهز الشباك من الخارج.

انطلاق المباراة

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول ومانشستر سيتي

How we’re lining up in the #CommunityShield! 🏆



XI | Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling



Subs | Ederson, Gundogan, Jesus, Aguero, Angelino, Foden, E Garcia



⚽️ @haysworldwide

🔵 #mancity pic.twitter.com/8Z8NvVSFg7 — Manchester City (@ManCity) August 4, 2019



مباراة ليفربول ومانشستر سيتي – معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي المقررة الأحد على HD1 بتعليق الزميل خليل البلوشي في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



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