مارتينيث يتحدث عن استعدادات المنتخب البرتغالي من قبل beIN SPORTS May 29, 2023 20:57 1:06 دقيقة بعد كشفِه عن قائمة اللاعبين استعداداً لمواجهةِ البوسنة والهرسك وآيسلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، أكد روبيرتو مارتينيث مدربُ المنتخب البرتغالي أن الفترة المقبلة لن تكونَ سهلة، متمنياً وصولَ اللاعبين للمعسكر في حالة جيدة خاصة من الناحية المعنوية. تقارير إخبارية منتخب البرتغال روبيرتو مارتينيث -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة بينشيتش تودع بطولة رولان غاروس مبكراً 0:36 دقيقة ريفر بليت يكرم مدربه السابق مارسيلو غاشاردو 1:06 دقيقة مارتينيث يتحدث عن استعدادات المنتخب البرتغالي 0:45 دقيقة شيفيلد وينزداي يصعد إلى دوري الدرجة الأولى 4:07 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 5:26 دقيقة انطلاقة قوية لألكاراث في بطولة رولان غاروس 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 37 3:32 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:47 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 1:03 دقيقة شابوفالوف يعبر إلى ثاني أدوار رولان غاروس