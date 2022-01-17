

وتألق ليفاندوفسكي بصورةٍ لافتة بعدما قاد الفريق البافاري للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني.

وتفوّق ليفاندوفسكي على محمد صلاح الذي حطم العديد من الأرقام القياسية في بداية هذا الموسم مع ليفربول الإنكليزي وكذلك على ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي والمتوّج بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.

وحافظ ليفاندوفسكي على الجائزة التي سبق وأن توّج بنسختها السابقة وسط منافسة شديدة من ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها فرانس فوتبول.

واحتل ليفاندوفسكي المركز الأول بمجموع 48 نقطة أمام ميسي 44 وصلاح 39.

جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم - التغطية الخاصة:

رونالدو يتوّج بجائزة خاصة من الفيفا بعد تحطيمه للرقم التاريخي بعدد الأهداف المسجلة مع المنتخبات.

البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بعد منافسة مع المصري محمد صلاح والأرجنتيني ليونيل ميسي.

الإسبانية أليكيسيا بوتياس تفوز بجائزة أفضل لاعبة.

وباتت بوتياس أول لاعبة إسبانية تفوز بالجائزة.

جائزة أفضل فريق رجال ضمت العديد من الأسماء البارزة مثل دوناروما وبونوتشي وألابا ودي بروين وميسي وليفاندوفسكي وهالاند ورونالدو.

أقضل فريق سيدات ضمّ معظم نجمات كرة القدم مثل كريستيان إندلر وباربارا بونانسيا ومارتا.

فوز أنصار الدنمارك وفنلندا بجائزة الجماهير.

الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنكليزي ينال جائزة أفضل مدرب.

ونال توخيل الجائزة عقب فوزه مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا متفوقاً على الإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي ومدرب منتخب إيطاليا مانشيني.

إيما هايس مدربة سيدات تشيلسي الإنكليزي تحصل على جائزة أفضل مدربة للسيدات.

منتخب الدنمارك وطاقمه الطبي يحصل على جائزة الروح الرياضية.

الأرجنتيني لاميلا ينال جائزة بوشكاش لأجمل هدف.

وحصد لاميلا الجائزة عند هدف له في أذار/مارس الفائت عندما كان لاعباً لتوتنهام في مباراة أمام أرسنال ضمن مسابقة الدوري الإنكليزي.

السنغالي إدوار ميندي حارس تشيلسي الإنكليزي يتوّج بجائزة أفضل حارس مرمى.

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy!



🧤🇸🇳 The greatest men’s goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

وحسم ميندي الجائزة بعد منافسة مع الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ والإيطالي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي.