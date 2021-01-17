ليبيا تتعادل مع النيجر في أمم إفريقيا للمحليين من قبل beIN SPORTS January 17, 2021 19:15 1:51 دقيقة استهل المنتخبُ الليبي حاملُ لقب نسخة 2014 مشاركتَه في بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالتعادلِ دون أهداف مع نظيره منتخب النيجر لحسابِ منافسات المجموعة الثانية. وضمن المجموعة ذاتها تلعب لاحقاً جمهورية الكونغو الديمقراطية مع الكونغو. ليبيا بطولة إفريقيا للاعبين المحليين -آخر الفيديوهات 1:51 دقيقة ليبيا تتعادل مع النيجر في أمم إفريقيا للمحليين 3:32 دقيقة توتنهام يحقق ثلاث نقاط هامة بتغلبه على شيفيلد 5:07 دقيقة نابولي يسحق فيورنتينا بسداسية نظيفة 2:23 دقيقة حصد النقاط الثلاث عنوان قمة إنتر ويوفنتوس المرتقبة 2:10 دقيقة مواجهة ليفربول - يونايتد... أجمل خمسة أهداف 2:39 دقيقة ديربي إنكلترا...نظرة إلى الماضي القريب 2:54 دقيقة NBA: هاردن يبدأ مشواره مع نتس بأفضل طريقة 0:33 دقيقة ميلان يعلن إصابة تشالهانوغلو وهيرنانديز بكورونا 1:48 دقيقة ليستر يهزم ساوثهامبتون ويقتنص الوصافة من ليفربول 3:02 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز عقبة أنجيه بنجاح