لقاء حصري يجريه محمد كيدان مع علي محمد علي May 23, 2020 21:19 29:00 دقيقة لا تفوت الحوار بين محمد كيدان ومعلق قنواتنا علي محمد علي. مقابلات -آخر الفيديوهات 29:00 دقيقة لقاء حصري يجريه محمد كيدان مع علي محمد علي 4:31 دقيقة ليفركوزن يهزم مونشنغلادباخ بحضور 13 ألف مجسم ورقي 4:48 دقيقة بايرن ميونيخ يحافظ على مسافة الأمان أمام دورتموند 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:36 دقيقة استئناف الدوري السلوفاكي في يونيو 3:58 دقيقة نقاش حام في إيطاليا حول جدولة مباريات الدوري 3:21 دقيقة أدوريز لا يريد أي نوع من التكريم ! 2:13 دقيقة هل يثأر بايرن ميونيخ من منافسه وضيفه الشرس؟ 1:11 دقيقة نوير يكشف عن أهدافه عقب التمديد مع بايرن