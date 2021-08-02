لحظات تاريخية من تتويج أميركا بكأس الكونكاكاف الذهبية من قبل beIN SPORTS August 2, 2021 06:08 4:18 دقيقة شهد اليوم الإثنين لحظات تاريخية لن ينساها عشاق منتخب أميركا بعد التتويج بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية على حساب المكسيك (1-0) بعد التمديد والوقت الأصلي 0-0. الملخصات منتخب أميركا كأس الكونكاكاف الذهبية -آخر الفيديوهات 4:18 دقيقة لحظات من تتويج أميركا بكأس الكونكاكاف الذهبية 0:50 دقيقة المعز علي يدخل التاريخ مجدداً 4:09 دقيقة أميركا تتوج بلقب كأس الكونكاكاف الذهبية 1:14 دقيقة ريمونتادا تهدي ميلتياديس ذهبية الوثب الطويل 2:45 دقيقة دجوكوفيتش على رادار الإعلاميين بعد ضياع الذهبية 0:45 دقيقة ليل يتوّج بكأس السوبر الفرنسية لأول مرة في تاريخه 1:14 دقيقة برشم: إنه شعور لا يوصف 2:23 دقيقة برشم أيقونة رياضية متكاملة 1:19 دقيقة معتز - جانماركو صداقة تجسد الروح الأولمبية الأصيلة 0:34 دقيقة أمير دولة قطر يهنئ البطل معتز برشم