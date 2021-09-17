وقال المدرب يوليان ناغلسمان أنه من المتوقع أن يعود اللاعب إلى التمارين في غضون أسبوعين "كان يعاني من عدم انتظام بسيط في ضربات القلب وفي القلب. لقد أجرينا تخطيط كهربائي للقلب للمدى الطويل وخضع لهذه العملية".

وتابع "هو بحال جيدة للغاية ولديه ألم بسيط في الجرح. بمجرد التئام الجرح، سيكون قادرًا على البدء في إعادة التأهيل ولن يتطلب أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين قبل أن يعود إلى التدريبات الكاملة".

سيغيب كومان عن مبارتي العملاق البافاري في الدوري المحلي ضد بوخوم وغرويتر فورث، كما من المتوقع غيابه عن المواجهة ضد دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

ℹ️ Kingsley #Coman wird dem FC Bayern im #Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum nicht zur Verfügung stehen. Der Offensivspieler unterzog sich am Donnerstag einem kleinen operativen Eingriff am Herzen.



🔗 https://t.co/58MxHxB88r#MiaSanMia #FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2021

على الرغم من المخاوف بشأن صحة قلب اللاعبين بعد إصابة لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن بسكتة قلبية نجا منها في كأس أوروبا هذا الصيف، كان ناغلسمان حريصًا على عدم المبالغة في حالة كومان.

وقال "قد يبدو الوضع دراماتيكيًا أكثر مما هو عليه، ليست حالة خطرة، العديد من الناس يعانون منها"، في إشارة إلى مشاكل كومان الأخيرة في التنفس، مضيفًا "ولكن هناك فارق بين ما إذا كان أكبر جهود تقوم به هو الذهاب إلى الثلاجة لجلب جعة أو ما إذا كنت رياضيًا تنافس على أعلى مستوى".

