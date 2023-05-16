كيروش فخور بتوليه مهمة تدريب العنابي من قبل beIN SPORTS May 16, 2023 23:46 0:49 دقيقة أعرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب القطري عن سعادتِه وفخره بتوليه مهمة َ تدريب العنابي، مؤكداً أنه يسعى لتحقيقِ نتائجَ إيجابيةٍ والصعودِ مع المنتخب إلى نهائيات كأس العالم المقبلة. تقارير إخبارية كارلوس كيروش منتخب قطر -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة غلطة سراي يعزز صدارته للدوري التركي 0:49 دقيقة كيروش فخور بتوليه مهمة تدريب العنابي 1:58 دقيقة مارتينيز: "خوض النهائي هو بمثابة حلم" 1:49 دقيقة مالديني: "يجب أن نستعيد عافيتنا الذهنية والنفسية" 1:50 دقيقة لوتن يتأهل إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز 3:03 دقيقة إنتر يكرر فوزه على ميلان ويبلغ نهائي دوري الأبطال 34:24 دقيقة المؤتمر الصحفي لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي 1:28 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ ربع نهائي بطولة روما للماسترز 8:46 دقيقة ووكر: جاهزون لحفر اسمنا في تاريخ البطولة 0:25 دقيقة برشلونة يعلن رحيل مديره الرياضي جوردي كرويف