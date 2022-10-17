وتطرّق نجم ريال مدريد إلى الفترات الصعبة التي مرّ بها خصوصاً استبعاده لسنوات عن المنتخب الفرنسي لافتاً إلى أنه قام بعمل كبير ولم يستسلم حتى حقق أهدافه.

وتوجه بنزيمة إلى مدربه السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان الذي سلمه الجائزة والبرازيلي رونالدو قائلاً: “كبرت مع هذا الهدف في ذهني وبعد ذلك جاء الإلهام والرغبة لأنه كان لدي لاعبين مثلّا مصدراً للإلهام في حياتي هما زيدان ورونالدو".

كما توجه بنزيمة بالشكر إلى زملائه في ريال مدريد والمنتخب الفرنسي ومدربه كارلو أنشيلوتي ورئيس الريال فلورنتينو بيريز الذي اعتبره جزءاً من عائلته، وجان ميشال أولاس رئيس ناديه القديم ليون حيث نشأ، كما شكر الدولي الفرنسي كل عائلته على الدهم التي قدمته له.

