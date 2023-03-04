كريستيانو رونالدو يحتفل بجائزة لاعب الشهر من قبل beIN SPORTS March 4, 2023 20:19 0:46 دقيقة احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعبُ النصر السعودي، بفوزه بجائزة أفضلِ لاعب في الدوري السعودي عن شهر فبراير. تقارير إخبارية كريستيانو رونالدو النصر السعودي -آخر الفيديوهات 2:20 دقيقة أونيون برلين يسقط في فخ التعادل أمام كولن 5:22 دقيقة بيلاستيغوين وغوتييريس إلى النهائي بعد مباراة قوية 0:35 دقيقة التعادل يحسم ديربي الشمال بين لونس وليل 0:35 دقيقة المنتخب الفيتنامي يفوز على نظيره المنتخب القطري 0:46 دقيقة كريستيانو رونالدو يحتفل بجائزة لاعب الشهر 3:52 دقيقة بايرن ميونيخ يهزم شتوتغارت ويستعيد الصدارة 6:39 دقيقة مراسم تكريم البرازيلي بابلو ليما 3:30 دقيقة الأهلي يهزم القطن ويحقق فوزه الأول في دوري الأبطال 2:54 دقيقة تشلسي يستعيد نغمة الفوز ويتخطى عقبة ليدز 0:49 دقيقة طرابزون سبور يسقط على أرضه أمام عمرانية سبور