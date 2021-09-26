كريستنسن يتحدث عن مشاركة الدنمارك الاستثنائية في يورو 2020 من قبل beIN SPORTS September 26, 2021 11:29 1:20 دقيقة أكد لاعب تشيلسي والمنتخب الدنماركي، أندرياس كريستنسن، أن منتخب بلاده شرَّف الجماهير الدنماركية في اليورو الأخير بأدائه الرائع، مضيفا أن لاعبي المنتخب تعاملوا بذكاء مع حادثة زميلِهم إريكسن. مقابلات المنتخب الدنماركي تشيلسي أندرياس كريستنسن -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة اللجنة العليا تطلق مبادرة "كن أنت المستضيف" 3:07 دقيقة ديربي الهلال والمريخ خلف أبواب موصدة 1:01 دقيقة الترجي بطلاً لكأس السوبر التونسية 1:20 دقيقة كريستنسن يتحدث عن مشاركة الدنمارك في يورو 2020 3:06 دقيقة ديربي مرتقب بين آرسنال وتوتنهام 0:42 دقيقة سكاري تصعد إلى نهائي بطولة أوسترافا 1:51 دقيقة بوتشيتينو: "فوز مهم قبل مواجهة مانشستر سيتي" 2:43 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد أمام فياريال 4:05 دقيقة سان جيرمان يواصل مسيرة الانتصارات ويعزز صدارته 1:21 دقيقة كومان لا يريد التوقف عند "قضية طرده"