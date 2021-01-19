كازورلا يلمّح لإمكانية إنهاء مسيرته في قطر January 19, 2021 14:44 1:05 دقيقة أكد الإسباني سانتي كازورلا متوسط ميدان السد القطري أنّه عازم على التتويج بجميع الألقاب هذا الموسم، مضيفاً أنّه لا يستبعد البقاءَ في قطر حتى نهاية مشوارِه الكروي. مقابلات سانتي كازورلا الدوري القطري السد -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة "آس" تؤكد التقدم في تجديد عقد سيميوني مع أتلتيكو 1:16 دقيقة رودجرز ولامبارد يتبادلان الاحترام 1:05 دقيقة كازورلا يلمّح لإمكانية إنهاء مسيرته في قطر 0:54 دقيقة ماركا تؤكد إجراء ألابا للفحص الطبي في مدريد 0:37 دقيقة تقارير: إشبيلية يرفض التخلي عن نجمه المغربي 0:27 دقيقة ويلشير يعود إلى بورنموث 0:48 دقيقة ماندزوكيتش رسمياً في ميلان 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 3:30 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 3:08 دقيقة NBA: هاردن ودورانت يقودان نتس لتخطي باكس