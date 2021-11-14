الأدعم كان البادئ بالتسجيل عبر المعز علي عند الدقيقة 23، وأدرك إمين ماخمودوف التعادل للمنتخب الأذري عند الدقيقة 37 من ركلة جزاء، قبل أن يعود اللاعب ذاته عند الدقيقة 68 ليضاعف النتيجة، ليعود المعز علي بدوره عند الدقيقة 78 ويعادل النتيجة للمنتخب القطري.

