ووقّع محمد مونتاري هدف الفوز للمنتخب القطري في الدقيقة 12.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.

وتعد هذه المشاركة فرصة تاريخية للعنابي للاستعداد على أفضل وأكمل وجه لمعترك كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وتواجه قطر أذربيجان يوم السبت القادم، على أن تلاقي منتخب جمهورية أيرلندا في الثلاثين من آذار/مارس الحالي.

تشكيلة قطر

🎥 | التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني 🇶🇦أمام لوكسمبورغ 🇱🇺 ضمن التصفيات الأوروبية.#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/YEYunTmWDZ — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) March 24, 2021

تشكيلة لوكسمبورغ