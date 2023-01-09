وفي حديث لصحيفة "ليكيب"، قال لوريس (36 عاماً) الذي يحمل الرقم القياسي بعدد المباريات الدولية مع فرنسا برصيد 145 مباراة: " ليس من السهل إعلان ذلك، ولكن بعد 14 عاماً دافعت فيها عن قميص المنتخب بسعادة كبيرة وبفخر ومسؤولية، أعتقد أنني وصلت إلى النهاية".

وأضاف "لقد فكرت بهذا الأمر (الاعتزال) بعد نهاية كأس العالم، لكن راودني شعور منذ حوالي ستة أشهر وازداد خلال النهائيات ما أدى الى اتخاذي هذا القرار. وصلت اللحظة التي قررت فيها تسليم المشعل. اعتقد بأن المنتخب جاهز للمواصلة".

وتابع "لدي شعور بأني قدمت كل شيء وساهمت بالكثير من الأمور خلال هذه الرحلة، لكني فضلت الخروج في القمة بعد مساعدتي فرنسا على بلوغ نهائي كأس العالم".

وكان لوريس حارس نادي توتنهام الإنكليزي، حلّ وصيفاً مع منتخب بلاده للأرجنتين الفائزة بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022™ على حساب الديوك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة النهائية بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

ويبدو حارس ميلان مايك مانيان الذي غاب عن المونديال بداعي الإصابة الأبرز لخلافته، وهو ما ألمح إليه لوريس بقوله "ثمة حارس جاهز (مانيان)، وأنا في حاجة الى المزيد من الوقت لعائلتي وأطفالي".

