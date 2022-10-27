تغلّب فيورنتينا الإيطالي على ضيفه إسطنبول باشاكشيهير التركي بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير (2-1) اليوم الخميس في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وبادر الفريق التركي بافتتاح النتيجة في الدقيقة (15) عبر الصربي دانييل أليكسيتش.

إلاّ أنّ ممثلّ كرة القدم الإيطالية استعاد زمام الأمور وسجّل هدفين عن طريق النجم الصربي المتألّق لوكا يوفيتش (26 و62).

وبهذا الانتصار رفع فيورنتينا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف إسطنبول باشاكشيهير المتصدّر بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

وبذلك ضمن الفريق الإيطالي تجاوز عقبة دور المجموعات على غرار نظيره التركي الذي نال مراده في المرحلة الماضية.

ولم تحسم هوية صاحب البطاقة المباشرة للدور ثمن النهائي والطرف الآخر الذي سيخوض البلاي أوف المؤهل إلى ذات الدور في انتظار المرحلة الأخيرة التي ستشهد مواجهة آر إف إس وفيورنتينا وموقعة إسطنبول باشاكشيهير وهارتس.

وضمن ذات المجموعة فاز هارتس الاسكتلندي على ضيفه آر إف إس اللاتفي بهدفين لواحد.

الحسم يتأجل

في المجموعة الثالثة تأجل الحسم بشأن الفريق الذي سيرافق فياريال الإسباني صاحب البطاقة المباشرة لثمن نهائي البطولة القارية.

وانحصر الصراع على بطاقة "البلاي أوف" بين فريقي ليخ بوزنان وبئر السبع.

وفي المرحلة الخامسة حسم التعادل مباراتي فياريال مع بئر السبع (2-2) وأوستريا فيينا مع ليخ بوزنان (1-1).

ويتصدّر فياريال المجموعة برصيد 13 نقطة أمام كل من ليخ بوزنان (6 نقاط) وبئر السبع (4 نقاط) وأوستريا فيينا (نقطتان).

فوز ثمين لنيس على بارتيزان

أما في المجموعة الرابعة غنم نيس الفرنسي النقاط الثلاث من مواجهة ضيفه بارتيزان الصربي (2-1).

ورفع نيس رصيده إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة أمام بارتيزان الثاني.

وضمن المجموعة ذاتها توقّفت مباراة سلوفاكو التشيكي وضيفه كولن الألماني بسبب الظروف الجوية السيئة وتمّ تأجيلها ليوم غد الجمعة.