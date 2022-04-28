وبدا فينورد في طريقه لتحقيق فوز كاسح على مرسيليا بعدما تقدم بهدفين النيجيري سيرييل ديسيرس (18) والكولومبي لويس سينيستيرا (20) الذي كان أيضاً صاحب التمريرة الحاسمة في الهدف الأول.

لكن النادي الهولندي سمح لضيفه الفرنسي بالعودة إلى أجواء اللقاء بتسجيله هدفين قبل استراحة الشوطين عبر السنغالي بامبا ديينغ (28) والبرازيلي جيرسون سانتوس (40).

إلا أن ديسيرس فرض نفسه نجم اللقاء بامتياز وأعاد المضيف الهولندي الى المقدمة في مستهل الشوط الثاني (46)، مانحاً إياه أفضلية ضئيلة على حساب فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي قبل الانتقال إلى "استاد فيلودروم" يوم الخميس المقبل.

