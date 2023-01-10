فيل نيفيل يثني على المسيرة المذهلة لغاريث بايل من قبل beIN SPORTS January 10, 2023 13:41 0:52 دقيقة أثنى فيل نيفيل نجم الكرة الإنكليزية السابق ومدرب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحالي على المسيرة المذهلة لغاريث بايل متمنيا له التوفيق في قراره. مقابلات تقارير إخبارية غاريث بايل فيل نيفيل -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة القطري ناصر العطية يواصل صدارته لرالي داكار 0:41 دقيقة ديمبيلي لم يصب منذ وصول تشافي 0:34 دقيقة الراية: العنابي في ليلة التحدي الثاني 0:52 دقيقة فيل نيفيل يثني على المسيرة المذهلة لغاريث بايل 0:45 دقيقة تقارير: جواو فيليكس إلى تشلسي معاراً من أتليتيكو 0:47 دقيقة نيوكاسل يونايتد يسعى للإطاحة بليستر سيتي 0:42 دقيقة مانشستر يونايتد ينشد تخطّي عقبة تشارلتون أتلتيك 3:24 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 3:23 دقيقة لوغريت يواصل إثارة الجدل بتصريحاته عن زيدان 0:29 دقيقة تصريحات لوغريت مصدر حزن لوزيرة الرياضة الفرنسية