وصرّح الإسباني: "واجهنا بعض الصعوبات أمام خصمنا، كانت هناك مشاكل في الثنائيات".

وأضاف: "لم نلعب بطريقة جيدة ولم نقدّم الأداء المطلوب".

وتابع: "هناك تنافسية عالية في مثل هذه المباريات، لقد كان منافسونا أفضل منا".

وانهزم المنتخب القطري أمام مستضيفه منتخب أيرلندا (4-0) الثلاثاء على ملعب "أفيفا" في دبلن ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

وعلى ضوء تأهل المنتخب القطري لمونديال 2022 كممثل للدولة المضيفة، فإن نتائج مبارياته لن تحتسب في ترتيب نقاط منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات لوكسمبورغ والبرتغال وأذربيجان وصربيا وجمهورية أيرلندا.