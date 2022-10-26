وطالب الفيفا الاتحاد التونسي بتقديم تقرير مفصّل في موعد أقصاه الـ28 من الشهر الجاري حول حقيقة الوضع بعد تصريحات لوزير الرياضة التونسي في وقت سابق، ذات علاقة بالإشكال القائم منذ فترة بين وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة التونسي.

