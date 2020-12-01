كما أعلن الفيفا، أن اللجنة التي كان من المفترض أن ينتهي عملها في الثلاثين من نوفمبر 2020، سيتم تقليل عدد أعضائها، حيث ستَستكمل عملها بالثلاثي عمرو الجنايني، وجمال محمد علي، وسحر عبد الحق، لحين إجراء الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة القدم.

