كما أعلن الفيفا، أن اللجنة التي كان من المفترض أن ينتهي عملها في الثلاثين من نوفمبر 2020، سيتم تقليل عدد أعضائها، حيث ستَستكمل عملها بالثلاثي عمرو الجنايني، وجمال محمد علي، وسحر عبد الحق، لحين إجراء الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة القدم.
فيفا يمدّد فترة عمل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم
كما أعلن الفيفا، أن اللجنة التي كان من المفترض أن ينتهي عملها في الثلاثين من نوفمبر 2020، سيتم تقليل عدد أعضائها، حيث ستَستكمل عملها بالثلاثي عمرو الجنايني، وجمال محمد علي، وسحر عبد الحق، لحين إجراء الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري لكرة القدم.
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