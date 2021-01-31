وأحرز مورلاي سيلا هدف فوز المنتخب الغيني في الدقيقة 60 من ركلة حرة مباشرة.

ولعبت غينيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الحادية عشرة إثر طرد موري كانتي بسبب تدخل قوي بحق اوليفييه نيونزيما.

وتم التأكد منه عندما لجأ الحكم المغربي سمير الكزاز الى حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتساوى المنتخبان على أرضية الملعب بطرد حارس المرمى أوليفييه كويزيرا بعد اللجوء للتقنية نفسها إثر عرقلته المهاجم ياخوبا باري عند حافة المنطقة خلال انفراده، فتسبب في ركلة حرة مباشرة سجلت منها غينيا هدف الفوز.

وستلتقي غينيا في نصف النهائي مع مالي التي تأهلت السبت على حساب الكونغو بالفوز عليها 5-4 بركلات الترجيح، فيما سيواجه المنتخب المغربي حامل اللقب الكاميرون المستضيفة ضمن الدور ذاته.

