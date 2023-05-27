غوارديولا متشائم بشأن توقف العنصرية في إسبانيا May 27, 2023 09:34 1:04 دقيقة أثنى بيب غورديولا مدرب مانشستر سيتي على مستوى برينتفورد خصمِ بطل إنكلترا الأحد في آخر جولات الدوري الممتاز، كما قال المدرب الإسباني إنّه غير متفائل بتوقف العنصرية في بلاده في المستقبل القريب. مقابلات عنصرية غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:04 دقيقة غوارديولا متشائم بشأن توقف العنصرية في إسبانيا 0:57 دقيقة بودريقة يعود برئاسة نادي الرجاء 2:42 دقيقة باريس سان جيرمان على بعد خطوة من لقب تاريخي 2:06 دقيقة بايرن ميونيخ يتمسك بحظوظه الضئيلة في الفوز باللقب 1:56 دقيقة بوروسيا دورتموند لا يريد إهدار فرصة تتويجه باللقب 0:55 دقيقة توخيل: "بايرن ميونيخ سيقاتل حتى النهاية" 2:36 دقيقة أميركا تحسم الصدارة والإكوادور تكتسح فيجي 0:41 دقيقة قمّة مرتقبة بين إشبيلية وريال مدريد 0:45 دقيقة الركراكي يكشف عن لائحة المغرب لتصفيات "كان 2023" 0:34 دقيقة فينورد يمدّد عقد مدرّبه آرني سلوت حتّى عام 2026