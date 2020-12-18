عبد الكريم حسن: "التكتل الدفاعي لفريق العربي زاد من صعوبة المباراة" من قبل beIN SPORTS December 18, 2020 20:36 2:03 دقيقة أكد عبد الكريم حسن، لاعب السد، بأن التكتل الدفاعي لفريق العربي زاد من صعوبة مباراة نهائي كأس أمير دولة قطر. مقابلات عبد الكريم حسن العربي السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة الذوادي يتحدث عن نجاح قطر في تنظيم البطولات الكبرى 2:03 دقيقة عبد الكريم حسن يشيد بالتنظيم الدفاعي لفريق العربي 1:21 دقيقة تشافي: "كنا نستحق الفوز والعربي قدّم مباراة جيدة" 1:04 دقيقة مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر 6:41 دقيقة السد يتوج بكأس أمير دولة قطر 1:03 دقيقة بونجاح يظهر من جديد 1:07 دقيقة أرون غونارسون يدرك التعادل للعربي 0:46 دقيقة بونجاح يدوّن اسمه في تاريخ ملعب الريان المونديالي 2:00 دقيقة الكشف عن التصميم الجديد لكأس أمير دولة قطر 1:42 دقيقة رسمياً...افتتاح استاد الريان المونديالي