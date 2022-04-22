وقاد مارادونا منتخب بلاده في تلك المباراة للفوز على إنكلترا بهدفين لهدف وشهدت تسجيل مارادونا هدفه الشهير باليد، قبل أن يعود لتسجيل هدف الفوز في شباك الحارس بيتر شيلتون بعد سلسلة من المراوغات وتم اختياره كأفضل هدف في القرن بحسب استفتاء أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن اللاعب الإنكليزي ستيف هودج كان قد تبادل القمصان مع مارادونا عقب نهاية المباراة، وظل يحتفظ به منذ ذلك الحين. وتلقت دار سوذبيز عروضاً بالحد الأدنى لسعر القميص البالغ أربعة ملايين جنيهاً استرلينياً قبل أسبوعين على نهاية تاريخ دخول المزاد.

