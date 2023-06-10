شراكة جديدة بين رابطة الأندية الأوروبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 13:54 0:37 دقيقة كشفت رابطة الأندية الأوروبية برئاسة ناصر غانم الخليفي عن شراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتبرع بموجبها الرابطة بـ500 ألف يورو مساعدة للناجين من زلزال تركيا وسوريا. At today’s Executive Board Meeting in Istanbul, ECA has agreed a new partnership with @Refugees, the UN Refugee Agency. As part of this agreement, ECA is donating €500,000 to the UNHCR to help support survivors of the devastating Türkiye and Syria earthquakes.#WithRefugees pic.twitter.com/veVHVuBM9n — ECA (@ECAEurope) June 10, 2023 تقارير إخبارية رابطة الأندية الأوروبية ناصر غانم الخليفي -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة شاهد ما قاله كل من الشحات وشريف والسولية 31:07 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للوداد الرياضي 14:08 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لفريق الأهلي المصري 0:37 دقيقة رابطة الأندية الأوروبية تدعم الناجين من الزلزال 0:30 دقيقة مباراة مانشستر سيتي وإنتر – التغطية الخاصة 3:26 دقيقة مانشستر سيتي يُنهي تحضيراته لملاقاة إنتر 1:45 دقيقة جولة في غرفة ملابس مانشستر سيتي 2:09 دقيقة إنتر يعدّ العدّة لمواجهة مانشستر سيتي 1:05 دقيقة جولة في غرفة ملابس إنتر 2:39 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إيدرسون وأونانا