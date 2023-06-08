شاهد ما قاله نايف أكرد بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر من قبل beIN SPORTS June 8, 2023 15:17 3:57 دقيقة قال الدولي المغربي نايف أكرد، لاعبُ وست هام، إنه يعيش فرحةً لا توصف بعد فوزه بأول لقب أوروبي مضيفاً بأنه تبادل الرسائل مع مواطنه سفيان أمرابط لاعب فيورنتينا قبل المباراة وبعدها. مقابلات وست هام نايف أكرد -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة نادي روما يعلن خضوع أبراهام لجراحة في الركبة 3:57 دقيقة شاهد ما قاله نايف أكرد بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر 0:37 دقيقة بنزيمة يحط الرحال في مدينة جدّة 2:59 دقيقة بعثة إنتر تغادر نحو إسطنبول 0:44 دقيقة ليفربول يتعاقد رسمياً مع الأرجنتيني ماك أليستر 2:13 دقيقة يوكيتش وموراي يقودان ناغتس للتقدم على هيت 1:02 دقيقة جارود بوين: "حلم تحقّق" 1:35 دقيقة ديكلان رايس: "لقد كانت ليلة رائعة" 0:55 دقيقة مويس بفرحة عارمة وتواضع: "هذا أعظم إنجازاتي" 7:52 دقيقة مراسم تتويج وست هام بلقبه في دوري المؤتمر الأوروبي