سويسرا...المقر الرئيسي للاتحادات الرياضية الدولية من قبل beIN SPORTS June 30, 2021 17:43 2:02 دقيقة تعدُ سويسرا المقر الرئيسي لعدد من المنظمات السياسية الدولية وأيضا العديد من الاتحادات الرياضية وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ما يجعلها عاصمة للسياسة والرياضة العالمية. تقارير إخبارية الاتحاد الدولي لكرة القدم سويسرا فيفا -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة جيرارد يشقّ طريقه بنجاح في عالم التدريب 2:05 دقيقة أزبيليكويتا يتحدّث عن أسباب نجاح المنتخب الإسباني 2:02 دقيقة سويسرا...المقر الرئيسي للاتحادات الرياضية الدولية 1:52 دقيقة قراءة في مشوار أبرز المدربين في "يورو 2020" 8:34 دقيقة أوكرانيا تخسر جهود بسيدين حتى نهاية اليورو 2:14 دقيقة اتحاد الكرة العراقي يقدم مديره الفني الجديد 3:33 دقيقة قراءة في أسباب الإخفاق الفرنسي 0:55 دقيقة شمايكل: "لوف لم يكن موفقاً في التغييرات" 9:04 دقيقة أصداء خروج ألمانيا المبكر من بطولة أمم أوروبا 2:42 دقيقة منتخبات قوية ودّعت وأخرى غير مرشحة عبرت